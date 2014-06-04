Порошенко считает "фейком" информацию о назначении в правительство представителей "Правого сектора"

19:46, 04 июня 2014
Политика
2 0

Победитель президентских выборов Петр Порошенко называет недостоверной информацию о входе представителей "Правого сектора" в состав украинского правительства.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не имею информации в этом деле, но думаю, что это фейк", - сказал Порошенко.Читайте такжеПорошенко не исключает, что может встретиться с Путиным в Нормандии

Как сообщалось, некоторые СМИ со ссылкой на руководителя информационного центра «Правого сектора» Борислав Березу передавали, что лидер «ПС» Дмитрий Ярош может перейти на работу в правительство Украины.

«В ближайшее время вы можете ожидать принятия решения от господина Яроша о занятии одной из должностей в следующем правительстве», – сказал Береза.

О каких конкретно должностях может идти речь и с кем обсуждался данный вопрос не уточнялось.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter