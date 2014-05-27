Депутат Госдумы РФ: Ярош существует прежде всего в воображении российских СМИ

Прошедшие выборы наглядно показали, что роль Дмитрия Яроша в украинской политике далеко не такая, как это пытаются представить в России.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Фейковые визитки «Правого сектора» распространяются по всей Украине, даже там, где Дмитрий Ярош никогда не был. Его визитки раздают прямо на улицах, чтобы доказать, что использовать их в качестве доказательства "зверств" «Правого сектора» на Донбассе - идиотизм", - пишет депутат.

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"Печально, что миф о «Правом секторе», который придуман от начала до конца и раздут кремлевскими СМИ, является тем основанием, на котором строится внешняя политика РФ, из-за него совершаются роковые ошибки и гибнут люди", - добавляет он.

Пономарев отмечает, что «Правый сектор» не представляет собой ни боевой единицы, ни реальной политической силы, в нём состоит всего 150-200 человек на всю страну.

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Депутат считает, что в Украине есть совершенно реальные проблемы, на которые надо влиять России, а "мы боремся с ветряными мельницами. Мы реагируем на те угрозы, которые сами себе придумали".

"Такой персонаж, как Дмитрий Ярош, существует прежде всего в воображении российских СМИ. Есть реальный человек, но его роль в украинской политике далеко не такая, как это пытаются представить в России. Прошедшие выборы это наглядно показали – Ярош, как кандидат в президенты, не смог даже полностью укомплектовать состав избирательных комиссий. А мы говорим о боевых действиях", - резюмирует Пономарев.