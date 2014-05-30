ФСБ утверждает, что в Крыму задержаны диверсанты из "Правого сектора", среди которых и режиссер Сенцов

В Федеральной службе безопасности России заявляют, что в аннексированном Крыму задержаны члены "диверсионно-террористической группы" Правого сектора".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФСБ.

"Основной целью преступной деятельности группы было совершение диверсионно-террористических актов в городах Симферополь, Ялта и Севастополь, а в дальнейшем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач", - утверждают в ФСБ.

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Следственным управлением ФСБ России расследуется уголовное дело в отношении О.Сенцова, С.Афанасьева, А.Чирния, А.Кольченко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 («организация террористического сообщества и участие в нем»), ч. 3 ст. 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ, осуществивших в составе террористического сообщества приготовление к совершению террористического акта - взрывов в ночь с 8 на 9 мая 2014 года самодельных взрывных устройств возле «мемориала Вечного огня» и памятника В.Ленину в г. Симферополе, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в г. Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года соответственно.

В ходе произведенных обысков по местам проживания соучастников преступлений обнаружено и изъято: взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы, канистры с зажигательной смесью, строительные каски (подобные использовались при беспорядках на «Майдане»), респираторы, противогазы, баллоны с краской (аэрозоль), националистическая атрибутика и др.

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По делу содержатся под стражей Сенцов, Афанасьев, Чирний и Кольченко, которым в ближайшее время будет предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений.

Подозреваемые дают признательные показания об участии представителей «Правого сектора» в организации террористических актов на территории Крыма с целью дестабилизации общественно-политической обстановки на полуострове и оказания воздействия на принятие решения органами власти Российской Федерации о выходе Республики Крым из её состава.

В свою очередь, «Правый сектор» опровергает заявление ФСБ о подготовке терактов в Крыму и о связи с организацией украинского режиссера Олега Сенцова.

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Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский.

«Он (Олег Сенцов) просто патриот, который просто хотел жить на родной украинской земле, и нынешний кремлевский режим преследует всех, кто считает Крым Украиной. Насколько мне известно, он не является членом «Правого сектора», - заявил он.

«Мы сейчас проверяем являются ли остальные задержанные членами «Правого сектора», но само заявление ФСБ о том, что организация члены организации готовили теракт – это очередная кремлевская пропаганда, потому что «Правый сектор» неоднократно заявлял, что действует сугубо в рамках украинского законодательства», - сообщил представитель организации и добавил, что «теракты, жертвы среди мирного населения, убийства – это не наше виденье того, как нужно возвращать Крым, безусловно, никаких террористических действий в Крыму «Правый сектор» не готовил».

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Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Олега Сенцова. Его обвиняли в подготовке терактов.

Позже стало известно, что Сенцов этапирован в московский СИЗО «Лефортово».

28 мая директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что Консульский отдел Посольства Украины в РФ направил дополнительный запрос ФСБ России о предоставлении разрешения на встречу украинского режиссера Сенцова и еще двух задержанных украинцев с консульским работником.

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Он сообщил, что 27 мая украинская сторона получила от РФ ноту, в которой кратко информируется о том, какие статьи инкриминируются задержанным. В частности, украинцы подозреваются в организации террористической деятельности, подготовке преступлений, незаконном приобретении и ношении оружия.

“Мы будем принимать все необходимые меры, предусмотренные конвенциями, для того, чтобы добиться от Российской Федерации более детальной информации о месте содержания украинских граждан и о том, что им инкриминируется”, - сказал Перебыйнис.

Он подчеркнул, что Украина требует освободить своих граждан, поскольку преступления, которые им инкриминируются, являются “абсолютным абсурдом”.