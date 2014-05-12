ЕС и США заявили, что не признают "референдум" на востоке Украины

Об этом заявила пресс-секретарь комиссара ЕС по внешней политике Майя Кочиянчич, пишет "Газета.ру".

"Так называемые референдумы в Донецкой и Луганской областях являются незаконными, и мы не признаем их итогов. Организаторы референдума не обладают демократической легитимностью", — сказала она.

Кочиянчич подчеркнула, что проведение референдума противоречит целям женевских соглашений, достигнутых Украиной, Россией, ЕС и США в прошлом месяце.

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В воскресенье аналогичное заявление сделала официальный представить Госдепа Джен Псаки, сославшись на нарушение международного закона и территориальной целостности Украины.