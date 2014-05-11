СМИ: Желающие голосовать на "референдуме" террористов в Донецке закончились к полудню

Об этом сообщает корреспондент ОстроВа.

Небольшую очередь примерно из 10 человек можно увидеть разве что у "второго специального избирательного участка" в палатке на Октябрьской площади перед захваченной Донецкой ОГА.

При этом на данный момент возле баррикад все спокойно. Там находятся около 50 человек и нет митинга.

Читайте такжеНа севере Луганщины "референдума" нет - ОГАНа площади Ленина очень мало людей и нет избирательного участка. Два человека сидит в палатках возле памятника. На вопрос, где ближайший участок, отсылают в Ворошиловский райсполком.

Пройдя по нескольким избирательным участкам в Ворошиловском и Киевском районах, корреспондент "Острова" по данным на 12-13 часов не зафиксировал очередей.

Вооруженная охрана есть не на всех участках. На некоторых - только крепкие парни в камуфляже и с ленточкой.