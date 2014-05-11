Похищенного начальника горуправления милиции Мариуполя нашли повешенным - СМИ

15:02, 11 мая 2014
Политика
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Похищенный начальник Мариупольского горуправления милиции найден повешенным.

Похищенный милиционер найден повешенным / Фото УНИАН

Руководитель Мариупольского городского управления милиции Валерий Андрощук, похищенный сепаратистами 9 мая, найден повешенным в районе мариупольского аэропорта.

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Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось, исполняющим обязанности начальника Мариупольского горуправления милиции назначен Олег Моргун.

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