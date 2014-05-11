Похищенного начальника горуправления милиции Мариуполя нашли повешенным - СМИ
15:02, 11 мая 2014Политика
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Похищенный начальник Мариупольского горуправления милиции найден повешенным.
Похищенный милиционер найден повешенным / Фото УНИАН
Руководитель Мариупольского городского управления милиции Валерий Андрощук, похищенный сепаратистами 9 мая, найден повешенным в районе мариупольского аэропорта.
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Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщалось, исполняющим обязанности начальника Мариупольского горуправления милиции назначен Олег Моргун.
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