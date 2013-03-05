В Винницкой области бандиты вместе с двумя милиционерами похитили мужчину

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, в воскресенье, 3 марта, работники милиции получили информацию о похищении человека. По данному факту следственным управлением было открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 142 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Следственным управлением и работниками управления по борьбе с организованной преступностью была проведена спецоперация, в результате которой освобожден похищенный мужчина.

Милиционеры задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Как выяснилось, в преступную группу из 4-х человек входили два работника милиции.

Уголовное производство уже передано в прокуратуру Винницкой области для дальнейшего расследования.