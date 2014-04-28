В Кернеса стреляли из СВД, целью покушения может быть дестабилизация обстановки в Харькове - источник
13:54, 28 апреля 2014Политика
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Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса было осуществлено выстрелом из снайперской винтовки Драгунова.
В Кернеса стреляли из СВД - источник / Павел Козаченко / dozor.kharkov.ua
Покушение может быть связано с желанием дестабилизировать обстановку в Харькове, так как в последнее время Кернес пытался не допустить в городе сепаратистского сценария, реализованного в других городах на востоке страны.
Об этом сообщают источники УНИАН.
Напомним, сегодня на мэра Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение, он госпитализирован.
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