В Кернеса стреляли из СВД, целью покушения может быть дестабилизация обстановки в Харькове - источник

Покушение может быть связано с желанием дестабилизировать обстановку в Харькове, так как в последнее время Кернес пытался не допустить в городе сепаратистского сценария, реализованного в других городах на востоке страны.

Об этом сообщают источники УНИАН.

Напомним, сегодня на мэра Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение, он госпитализирован.