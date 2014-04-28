На Кернеса совершено покушение, стреляли в спину на поражение (обновляется)

15:35 Харьковский городской голова перенес операцию и находится в тяжелом состоянии.

15:21 Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что политическая версия покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса лежит на поверхности - он мешал проведению сценария по дестабилизации ситуации в Харькове.

15:00 Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса прооперировали, у него тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости. Об этом на брифинге сообщил журналистам директор Института хирургии профессор Валерий Бойко. Операция длилась около 2-х часов.

14:42 И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил МВД и СБУ немедленно провести расследование покушения на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса, и доложить о результатах.

14:38 В харьковского городского голову Геннадия Кернеса стреляли в область сердца на поражение. Такое мнение во время брифинга после окончания операции высказал близкий приятель Кернеса, кандидат в президенты Украины от Партии регионов Михаил Добкин.

14:24 В результате покушения у мэра Харькова "пробито легкое" и "печень навылет". Об этом сообщил заместитель Кернеса Юрий Сапронов.

14:12 Штаб Порошенко требует создания межведомственной комиссии в связи с покушением на Кернеса.

14:06 Следствие возбудило дело о покушении на убийство мэра Харькова Геннадия Кернеса, который был ранен в спину на велосипедной прогулке в понедельник.

13:54 Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса было осуществлено выстрелом из снайперской винтовки Драгунова. Покушение может быть связано с желанием дестабилизировать обстановку в Харькове, так как в последнее время Кернес пытался не допустить в городе сепаратистского сценария, реализованного в других городах на востоке страны. Об этом сообщают источники УНИАН.

13:08 На харьковского мэра Геннадия Кернеса совершили покушение во время поездки в Саржиного Яра для купания в местном источнике. Об этом сообщает корреспондент ТСН Алина Цибова.

12:21 Харьковский городской председатель Геннадий Кернес ранен неизвестным. Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Сейчас Геннадий Кернес находится в больнице скорой и неотложной помощи, его оперируют, врачи борются за его жизнь.