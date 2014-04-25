Силы АТО обнаружили огневые позиции экстремистов в окрестностях Славянска

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отметили в спецслужбе, силами, задействованными в АТО, приняты меры для недопущения перемещения боевиков и прибытия дополнительных сил и средств сепаратистов к Славянску.

Силами подразделений оборудован и укреплен блокпост украинских военных на дороге Изюм - Славянск.

Для обеспечения и поддержки наземного компонента АТО задействована авиация.

Как сообщал УНИАН, Национальная гвардия Украины заблокировала все въезды в город Славянск Донецкой области, где сепаратисты захватили админздание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на командующего Нацгвардии Степана Полторака, который сейчас находится на Донетчине.

По его словам, блокирование города осуществлено в рамках второго этапа антитеррористической операции.

«Чтобы не дать террористам возможности получить подкрепление, руководством государства было принято решение полностью заблокировать город Славянск», - подчеркнул командующий.

Также, по его словам, разблокировано с.Черкасское, что на севере Славянска.