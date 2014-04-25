Силы АТО обнаружили огневые позиции экстремистов в окрестностях Славянска
Силами отрядов спецназначения МВД и СБУ проводятся активные разведывательно-поисковые действия, обнаружены огневые позиции экстремистов на окраинах города Славянск.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Как отметили в спецслужбе, силами, задействованными в АТО, приняты меры для недопущения перемещения боевиков и прибытия дополнительных сил и средств сепаратистов к Славянску.
Силами подразделений оборудован и укреплен блокпост украинских военных на дороге Изюм - Славянск.
Для обеспечения и поддержки наземного компонента АТО задействована авиация.
Как сообщал УНИАН, Национальная гвардия Украины заблокировала все въезды в город Славянск Донецкой области, где сепаратисты захватили админздание.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на командующего Нацгвардии Степана Полторака, который сейчас находится на Донетчине.
По его словам, блокирование города осуществлено в рамках второго этапа антитеррористической операции.
«Чтобы не дать террористам возможности получить подкрепление, руководством государства было принято решение полностью заблокировать город Славянск», - подчеркнул командующий.
Также, по его словам, разблокировано с.Черкасское, что на севере Славянска.