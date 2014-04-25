Нацгвардия заблокировала все въезды в Славянск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на командующего Нацгвардии Степана Полторака, который сейчас находится на Донетчине.

По его словам, блокирование города осуществлено в рамках второго этапа антитеррористической операции.

Читайте такжеВласть решила заблокировать Славянск в рамках второго этапа АТО«Чтобы не дать террористам возможности получить подкрепление, руководством государства было принято решение полностью заблокировать город Славянск», - подчеркнул командующий.

Также, по его словам, разблокировано с. Черкасское на севере Славянска.