Нацгвардия заблокировала все въезды в Славянск
18:36, 25 апреля 2014Политика
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Национальная гвардия Украины заблокировали все въезды в городе Славянске Донецкой области, где сепаратисты захватили админздание.
Въезды в Славянск заблокированы / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на командующего Нацгвардии Степана Полторака, который сейчас находится на Донетчине.
По его словам, блокирование города осуществлено в рамках второго этапа антитеррористической операции.
Читайте такжеВласть решила заблокировать Славянск в рамках второго этапа АТО«Чтобы не дать террористам возможности получить подкрепление, руководством государства было принято решение полностью заблокировать город Славянск», - подчеркнул командующий.
Также, по его словам, разблокировано с. Черкасское на севере Славянска.
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