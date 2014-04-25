СБУ задержала двух граждан Украины, которые работали на российскую разведку

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в сообщении указано, что один из задержанных – военнослужащий ВВС Украины, был завербован сотрудником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Его задачей была передача своему куратору информации с ограниченным доступом по дислокации и деятельности внутренних войск МВД Украины.

Завербованный военнослужащий был задержан в поезде "Киев-Симферополь". У него был изъят флеш-накопитель, на котором находилась секретная информация относительно схем связи и спецсвязи Внутренних войск МВД Украины.

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Вторым российским шпионом оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины при попытке въезда в самопровозглашенную республику Крым.

В марте подполковник Государственного научно-испытательного Центра Воздушных сил ВС Украины, расположенного в Феодосии, был завербован кадровым сотрудником Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Перед ним была поставлена ​​задача, попробовать трудоустроиться в киевском Центральном научно-исследовательском институте вооружения и военной техники ВС Украины. Связь с иностранной разведкой была организована через мобильный телефон с отдельной сим-картой.

В Киеве, завербованный подполковник, во время встречи со своим коллегой – военнослужащим в одной из воинских частей, сфотографировал на мобильный телефон без его ведома секретные документы, а также скопировал с ноутбука материалы ограниченного доступа в сфере проектирования беспилотных самолетов.

С целью недопущения возможной утечки секретной информации иностранным спецслужбам, сотрудники СБУ его задержали. При осмотре у него изъята флешку и мобильные телефоны, на которых содержалась информация под грифом Секретно.

По фактам возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена ) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы до 15 лет.