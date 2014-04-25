Совет федерации России призывает не вводить войска в Украину

Спикер считает, что необходимо добиваться исполнения уже достигнутых договоренностей, передает ИТАР-ТАСС.

"Нельзя рассматривать такие сценарии, не надо бросаться обвинениями друг в друга: Запад в Россию, Россия в Запад", - заявила она журналистам.

"Надо садиться всем вместе и продолжать диалог, переговоры и добиваться исполнения тех договоренностей, которые достигаются. В этом ключе и залог успеха", - уверена спикер СФ.

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Матвиенко считает, что у США нет оснований требовать введения новых санкций в отношении России. "Призыв Обамы (президента США. - ИТАР-ТАСС) к очередной волне санкций для нас непонятен. Нет оснований, нет никаких причин какие-либо санкции применять в отношении России", - сказала спикер верхней палаты.

Матвиенко выразила надежду, что "эти заявления не будут реализованы". "Нам нужно дальше вместе работать для того, чтобы вытащить Украину из этого хаоса, из глубочайшего кризиса", - подчеркнула она.