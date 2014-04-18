Достигнутые в Женеве договоренности о разблокировании площадей не касаются Майдана - МИД

Достигнутые в Женеве договоренности о разблокировании протестующими дорог и площадей не касаются Майдана в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сегодня в Киеве.

«Если вы внимательно прочитаете эти договоренности, то речь идет об освобождении улиц, дорог и площадей, которые нелегально заняты протестующими», - сказал Дещица.

Отвечая на уточняющий вопрос, касаются ли эти договоренности Майдана, Дещица ответил: «Насколько мне известно, активисты на Майдане находятся легально».

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Как сообщал УНИАН, по итогам состоявшейся 17 апреля в Женеве встречи глав внешнеполитических ведомств России, США, ЕС и Украины было принято совместное заявление, которое призвано урегулировать ситуацию в восточных областях Украины.

Стороны, в частности, договорились, что все незаконные вооруженные группы должны быть обезоружены; все незаконно занятые здания должны быть возвращены законным владельцам, все незаконно занятые улицы, площади и другие публичные места в городах и населенных пунктах должны быть освобождены.