Ярош потребовал от Турчинова вооружить украинских граждан

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Правый сектор" Дмитрий Ярош в своем письме к Александру Турчинову выразил мысль о том, что в ближайшее время в Украину начнется военное вторжение со стороны российского агрессора.

В связи с этим, Ярош пишет, что в результате такого сценария на территории Украины начнется общенародная партизанская борьба против оккупантов.

"Украинская власть должна немедленно начать массовое вооружение наших граждан, в частности добровольческих патриотических формирований, в состав которых только в Днепропетровской области уже записалось более 10 000 украинцев", - написал Ярош.

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Помимо вышесказанного, Ярош напомнил Турчинову, что, когда тот соглашался на выполнение обязанностей президента, в условиях окруженной врагами Украины, должен был осознавать всю степень ответственности, которая легла на его плечи.

"Именно сегодня, оставив партийные амбиции и символику, взяв в руки оружие, мы, патриоты Украины, все ее сознательные граждане, должны стать единым организмом, единой украинской народной армией, которая будет действовать слаженно и уверенно, полагаясь на Бога и опираясь на плечо побратима", - резюмировал лидер Правого сектора.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, кандидат в президенты Украины, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил о формирования из представителей Донецкого региона спецбатальона "Донбасс".