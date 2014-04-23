Ярош объявил о формировании спецбатальона "Донбасс"

Кандидат в президенты Украины, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил о формирования из представителей Донецкого региона спецбатальона "Донбасс". Об этом Ярош заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Батальон мы сформируем в самый короткий срок – надеемся, за 3 дня. Батальон будет состоять примерно из 800 человек. Многие из жителей Донбасса уже обращаются к нам с просьбой, чтобы «Правый сектор» пришел и навел порядок»,- сказал Ярош.

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По его словам, все действия по данному вопросу согласовываются с руководителями СНБО, СБУ и МВД.

Ярош сказал, что не опасается, что участие членов "Правого сектора" в спецоперации МВД и СБУ на Донбассе может спровоцировать столкновения с местными жителями.

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Он также сообщил, что на прошлой неделе перенес свой штаб в Днепропетровск и что не намерен снимать свою кандидатуру с президентских выборов.