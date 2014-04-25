Яценюк: Цель России - захватить Украину как милитарно, так и политически

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что целью России является срыв президентских выборов в Украине, смещение проевропейского правительства, а следовательно - захват Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил, открывая заседание правительства.

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“Является очевидным то, что целью России является: первое — сорвать президентские выборы в Украине, чтобы Украина не имела легитимно избранного президента, второе — сместить проевропейское и проукраинское правительство, и третье — захватить Украину как милитарно, так и политически”, - отметил премьер.

Он подчеркнул, что ни один из этих планов не удастся реализовать. “Мы будем отстаивать нашу страну всеми средствами и методами, которые у нас есть: и политическими, и дипломатическими и военными”, - сказал Яценюк.