МИД Украины: Россия готова осуществить агрессию против Украины

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно высказываний Министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова в интервью российскому телеканалу "Russia Today".

"На фоне шагов, осуществляемых в Украине с целью добросовестной и полной имплементации Женевских договоренностей, абсолютным диссонансом стали высказанные 23 апреля Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в интервью российскому телеканалу "Russia Today" угрозы применения российских вооруженных сил в ответ на законное осуществление в Украине мероприятий по борьбе с террористическими и сепаратистскими проявлениями ", - говорится в комментарии.

Упомянутые высказывания в МИД расценили как готовность российской стороны осуществить агрессию против Украины, а также продолжить с этой целью концентрацию российских войск вблизи государственной границы Украины.

"Использование в упомянутом интервью предположений о возможности атаки со стороны Украины на интересы России и россиян, нападения на граждан России выглядит вопиюще необоснованным на фоне тех усилий, которые прилагает Украина для деэскалации конфликта и решению его мирным путем", - заявили в МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что антитеррористическая операция, которая в настоящее время осуществляется, полностью соответствует действующему законодательству Украины и принятым украинской стороной международным обязательствам и направлена ​​на защиту жителей восточных регионов Украины от террористических и других противозаконных действий, а также прекращения насилия.

"Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию неуклонно соблюдать нормы международного права, в частности, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в заявлении.