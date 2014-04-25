Российские военные проводят маневры в километре от украинской границы – Минобороны

Об этом заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль, передает "РБК-Украина".

"Вчера были определенные маневры поблизости границы. Мы на них реагировали... Были подходы к государственной границе на расстоянии одного километра", - отметил он.

По его словам, государственную границу российские военные не пересекали. Вместе с этим Коваль отметил, что украинская армия готова защищать родину.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля, после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном пророссийскими боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины. А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.