Украина требует от России разъяснений относительно военных учений возле границы

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом говорится в комментарии МИД Украины по поводу заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как отмечается в документе, «24 апреля 2014 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале учений батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов ВС РФ в связи с «обострением ситуации на юго-востоке Украины». По словам российского министра, в рамках учений предполагается «отработка задач боевой авиацией РФ вблизи границ Украины».

Таким образом, говорится далее в комментарии, «российская сторона фактически подтвердила, что осуществляемая ею в течение последних месяцев военная деятельность вблизи украинской границы носит не плановый характер, а непосредственно связана с развитием событий в Украине».

Читайте такжеПутин не собирается нападать на Украину, он блефует - КасьяновВ МИД подчеркнули, что «Москва, демонстрируя свою военную мощь на границе с Украиной, пытается повлиять на законные действия украинской власти, направленные на борьбу с вооруженными бандформированиями в восточных областях Украины, которые совершают террористические действия против мирных граждан Украины».

«Вызывает удивление, что РФ, сама страдая от террористической угрозы, сегодня не только превратилась в экспортера терроризма, но и, очевидно, готова даже собственными Вооруженными силами защищать террористов на территории Украины», - отметили в МИД.

В МИД подчеркнули, что «проведение учений Российской Федерацией вблизи украинской границы не может не вызывать беспокойства, особенно на фоне недавних заявлений министра иностранных дел РФ, которые содержат недвусмысленный намек на возможность введения российских войск на территорию Украины».

Читайте такжеУкраина требует немедленно отвести войска РФ от украинской границы - заявлениеУчитывая изложенное, Украина, в соответствии с п. 16 Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, обратилась по каналам связи ОБСЕ к Российской Федерации с требованием предоставить разъяснения относительно целей и места проведения учений, даты их завершения, а также количества и типов вовлеченных в них военных подразделений. «Согласно Венскому документу, РФ обязана предоставить относительно этих учений четкие разъяснения в течение 48 часов с момента получения запроса, то есть до 16:00 киевского времени 26 апреля с.г.», - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном пророссийскими боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.