На Сумщине ожидают сепаратистских провокаций и захвата админзданий

В Сумской области экстремисты планируют дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского областного совета, об этом сегодня во время встречи с представителями депутатского корпуса облсовета и предпринимателями по вопросам обеспечения правопорядка в регионе заявил начальник УМВД Украины в Сумской области Анатолий Ричкаль.

«Милиция получила информацию о том, что экстремисты готовят сценарий дестабилизации ситуации в Сумской области. Есть также информация: для того чтобы дестабилизировать ситуацию в области, участникам таких мероприятий планируется платить по 5 тысяч гривен в сутки. Планируется захват админзданий», - отметил Ричкаль.

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По его словам, выявлены факты очевидного планирования противоправной деятельности со стороны экстремистов.

«Недавно в Краснополье неизвестные люди снимали райотдел милиции. На вопрос, зачем они это делают, ответили, что хотят снять фильм о Краснополье. Мы знаем, что это за фильмы. Они уже сняты в Донецкой и Луганской областях», - отметил Ричкаль. Он напомнил, что для противодействия экстремистам по приказу министра внутренних дел в структуре УМВД создается батальон патрульной службы милиции особого назначения «Сумы».

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«Он будет насчитывать 200 человек, которые будут получать за свою работу 4,8 тысяч гривен в месяц, что, конечно, несоизмеримо с гонорарами сепаратистов. Но для того чтобы это подразделение начало действовать, нужно около 1 миллиона гривен. В бюджете, который формировался в начале года, таких денег сейчас нет», - сказал Ричкаль.

При этом он обратился к депутатам и предпринимателям с просьбой оказать батальону посильную финансовую помощь.

В свою очередь председатель областного совета Николай Клочко отметил, что вопрос общественно-политической ситуации в стране и в Сумской области в частности вышел за рамки сугубо политической плоскости.

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«Главное – сохранять стабильность в обществе, помогать военным и милиции в охране общественного порядка и предотвращать любые возможные провокации», - подчеркнул Клочко.

Участники заседания отметили также, что в Сумах задачи по борьбе с сепаратизмом и защитой прав граждан и охране общественного порядка осуществляют также и общественные формирования, например, личный состав правозащитной общественной организации «Комитет национальной безопасности».