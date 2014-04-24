Донецкий чиновник опроверг сообщение о захвате детских садиков в Славянске

В городе Славянске Донецкой области никто детские садики не захватывал, заверил начальник Департамента образования и науки Донецкой областной государственной администрации Юрий Соловьев.

Об этом он сообщил по телефону корреспонденту УНИАН в ответ на просьбу прокомментировать информацию в соцсетях о том, что детей из славянских детсадов не возвращают родителям и самопровозглашенный мэр города дал команду своим вооруженным боевикам занять детские сады.

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«В интернете появилась информация, что эта сторона, которая захватила город Славянск, захватывает и детские садики. Я повторяю, что это искаженная информация, которую просто нагнетают. Никто детские садики не захватывал», - сказал Соловьев.

При этом он добавил: «Детские садики в Славянске и завтра будут работать, и те родители, которые считают необходимым привести детей, могут их привести. Если родители захотят оставить детей дома, могут оставить, но садики не закрываются, не захватываются».

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Кроме того, начальник департамента отметил, что уже какое-то время назад «в детских садиках Славянска не было ни одного ребенка, и в школах тоже, родители забрали, и сейчас в центре города там все нормально».

«То же самое могу сказать и по интернату для слепых детей (интернат находится в г. Славянске – УНИАН), там родители приехали из области и забрали детей домой», - добавил Соловьев.

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Сегодня в СМИ появилась информация со ссылкой на журналиста Роман Бурко, который сообщил на своей странице в Facebook, что "по 5-6 человек с оружием с 13.00 находятся непосредственно у детских садов и школ". Журналист также утверждает, что самопровозглашенным мэром Славянска Вячеславом Пономаревым дана команда своим террористам использовать тактику Путина - прикрываться женщинами и детьми. "Родители, которые пришли забирать своих детей из садика раньше времени столкнулись с тем, что детей им не отдают под различными предлогами и утверждают, что они должны воевать на стороне так называемой "Донецкой Республики"", - резюмирует Бурко.