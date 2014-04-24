В Славянске детей не отдают из детсадов, они послужат прикрытием для террористов - журналист
По информации журналиста, детей из славянских детсадов не возвращают родителям.
Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев дал команду своим вооруженным боевикам занять детские сады.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Роман Бурко.
"По 5-6 человек с оружием с 13.00 находятся непосредственно у детских садов и школ", - пишет он.
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Журналист утверждает, что самопровозглашенным мэром дана команда своим террористам использовать тактику Путина - прикрываться женщинами и детьми.
"Родители, которые пришли забирать своих детей из садика раньше времени столкнулись с тем, что детей им не отдают под различными предлогами и утверждают, что они должны воевать на стороне так называемой "Донецкой Республики"", - резюмирует Бурко.