В Славянске детей не отдают из детсадов, они послужат прикрытием для террористов - журналист

17:42, 24 апреля 2014
Политика
1 0

По информации журналиста, детей из славянских детсадов не возвращают родителям.

Боевики собираются прекрываться детьми / REUTERS

Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев дал команду своим вооруженным боевикам занять детские сады.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Роман Бурко.

"По 5-6 человек с оружием с 13.00 находятся непосредственно у детских садов и школ", - пишет он.

Читайте такжеРоссийская армия подгоняет к границам с Украиной БТРы, артустановки и командно-штабную машину

Журналист утверждает, что самопровозглашенным мэром дана команда своим террористам использовать тактику Путина - прикрываться женщинами и детьми.

"Родители, которые пришли забирать своих детей из садика раньше времени столкнулись с тем, что детей им не отдают под различными предлогами и утверждают, что они должны воевать на стороне так называемой "Донецкой Республики"", - резюмирует Бурко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter