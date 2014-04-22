Турчинов: Россия и ее террористы демонстративно не собираются выполнять женевские договоренности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя ВР, об этом он сказал во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве.

«К величайшему сожалению, ни Российская Федерация, ни ее террористические спецподразделения, которые присутствуют в Украине, демонстративно не собираются выполнять договоренности, которые были достигнуты в Женеве», - подчеркнул Турчинов во время обсуждения результатов Женевских переговоров.Читайте такжеТеррористы в Краматорске продолжают удерживать начальника горотдела милиции

Он отметил, что вместо разоружения и освобождения административных зданий, террористы вновь захватили здание городского отдела внутренних дел в Краматорске и взяли в заложники руководителя милиции, «перечеркнув тем самым все договоренности, которые были достигнуты в Женеве».

«Безусловно, в этих условиях украинская власть будет действовать адекватно», - подчеркнул Турчинов.

В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию в Украине. По словам Турчинова, сегодня в государстве происходит «восстановление и реформирование всей вертикали исполнительной власти».

«Мы планируем поэтапно восстановить всю систему властных институтов и отношений между гражданами и государством», - сказал он, отметив, что особое внимание уделяется децентрализации власти и предоставлению регионам большей самостоятельности и возможности «самостоятельно назначать своих руководителей и распоряжаться бюджетом».Читайте такжеМИД требует от Москвы публично отмежеваться от сепаратистов

Отдельное внимание во время встречи стороны уделили вопросу агрессии Российской Федерации против Украины.

Руководитель парламента отметил, что подавляющее большинство жителей нашей страны «выступают за единую, неделимую, унитарную, демократическую Украину с учетом увеличения и расширения прав регионов». «Украинцы готовы защищать свою страну от военной агрессии Российской Федерации», - отметил он.

Также Турчинов отметил то, что власть уделяет большое внимание проведению «честных и прозрачных президентских выборов».

В свою очередь Байден отметил, что США приветствуют и поддерживают изменения в Украине и готовы всячески помогать на этом пути.