После Украины Россия возьмется за Латвию - евродепутат

Такое мнение в эфире Еспресо.TV высказал член комиссии иностранных дел, бывший вице-президент Европарламента Яцек Сариуш-Вольски.

"Понимание ЕС такое, что главным адресатом агрессии России является Украина, но не только она. Речь идет о восстановлении империи, такой, какой когда-то был Советский Союз. То есть речь идет о включении территорий в орбиту воздействий России.

Некоторые территории планируют присоединить к Российской Федерации, например как это было сделано с Крымом. Наблюдаем действия, которые очень волнуют, и они касаются Латвии.

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Подобно тому, как в Крыму перед аннексией были сделаны тайные исследования общественного мнения, такие исследования были проведены и в Латвии. Так что это более широкий план воссоздания российской империи", - сказал евродепутат.