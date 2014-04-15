ООН отбрасывает обвинения в нарушениях в Украине прав русских

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«В документе убедительно отбрасываются обвинения в нарушениях в Украине прав русского меньшинства, служившие поводом для военной агрессии Российской Федерации против нашего государства и аннексии АР Крым», - отмечается в комментарии.

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В МИД отметили, что в Украине положительно восприняли обнародование доклада УВКПЧ, который достаточно объективно отражает положение в сфере прав человека.

В докладе приводятся доказательства несоответствия крымского псевдореферендума от 16 марта действующим стандартам в сфере прав человека, в том числе относительно свободы обмена мнениями по общественным и политическим вопросам, свободы СМИ и доступа к информации, а также защите прав журналистов.

В докладе отмечаются нарушения прав жителей полуострова в результате российской оккупации. Наиболее уязвимыми общинами Крыма признаны крымские татары и украинцы, которые вынуждены из-за запугиваний, отсутствия безопасной среды и притеснения их прав и свобод покидать собственные дома.

Учитывая продолжающие системные нарушения прав человека на полуострове Крым, украинская сторона рассчитывает, что ситуация в АР Крым и дальше будет находиться в поле зрения миссии УВКПЧ и других международных мониторинговых механизмов.

Наряду с анализом последних событий в восточных регионах Украины и их причин, в документе сообщается о внешнем вмешательстве в развитие ситуации, в частности об участии в протестах и столкновениях лиц, прибывших из России.

«Эксперты ООН дают четко понять, что ряд нарушений прав человека в других частях Украины были «приобретением» предыдущей власти, и именно они стали одной из главных причин, побудившей украинцев к массовым протестам с ноября 2013 до февраля 2014 года», - говорится в комментарии.

В МИД заверили, что Украина готова к углублению взаимодействия с правозащитными структурами ООН с целью надлежащего учета вопросов защиты прав человека при внедрении широкомасштабных реформ, направленных на обеспечение верховенства права, развитие демократического плюралистичного общества, искоренение коррупции, соблюдение социальных стандартов и защиту прав меньшинств.

В комментарии отмечается, что безусловным приоритетом украинской власти также остается расследование всех нарушений прав человека и преступлений, совершенных в период протестных акций в ноябре 2013 – феврале 2014 гг.

15 апреля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало Доклад о ситуации в сфере прав человека в Украине. Доклад подготовлен по итогам двух визитов помошника Генсекретаря ООН Ивана Шимоновича в Украину в марте, а также по результатам первых недель работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, развернутой по приглашению украинского правительства.