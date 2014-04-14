Турчинов утвердил проведение антитеррористической операции на востоке Украины

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля "О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".

Соответствующий указ размещен на президентском сайте.

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Сам текст решения не обнародован и находится под грифом «секретно».

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в силу этим указом, возложено на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля после окончания заседания СНБО Турчинов в телеобращении к украинскому народу сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины решил начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.

«Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины», - сказал, в частности, Турчинов.

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И.о президента Украины отметил: «Накануне координированные Российской Федерацией террористические отряды захватили управление внутренних дел и другие административные здания в нескольких городах Донецкой области. Особенно опасно это происходило в городе Славянск, где работали одетые в российский камуфляж и вооруженные российскими автоматами профессионально подготовлены преступники».

По словам Турчинова, утром 13 апреля в Славянскую колонну представителей силовых структур, у которых была задача защитить граждан в праздничный воскресный день, обстреляли из автоматического оружия, «преступники открыли шквальный огонь, прикрываясь живым щитом из местных жителей, обманутых российской пропагандой».

«Во время этой операции погиб капитан спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были тяжело ранены командир «Альфы» полковник Кузнецов и полковник СБУ Кукса. Также ранение получил сотрудник МВД Селихов», - сообщил Турчинов.

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Он подчеркнул: «Кровь пролилась на войне, которую против Украины ведет Российская Федерация. Агрессор не остановился и продолжает организовывать беспорядки на востоке страны. Это не война между украинцами. Это искусственно созданная ситуация противостояния, цель которой - ослабление и уничтожение самой Украины. Но, в конечном итоге, это ослабляет наших врагов. Россию сегодня осуждает весь цивилизованный мир».

«Мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках», - подчеркнул Турчинов.