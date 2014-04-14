Украина предлагает ООН провести совместную антитеррористическую операцию - Турчинов

Об этом сказал и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в ходе телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В частности, как отмечается в сообщении, во время разговора стороны обсудили ситуацию, которая сложилась на востоке Украины.

По словам Турчинова, ситуация на востоке Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, полностью повторяет тот сценарий, который разыгрывался Российской Федерацией в Крыму.

«Российская Федерация посылает на восток нашей страны специальные подразделения, которые захватывают с оружием административные помещения и своими действиями ставят под угрозу жизнь сотен тысяч наших граждан», - сказал он, объяснив, что ситуация отличается от той, которая была в Крыму, «поскольку большинство населения не желает поддерживать сепаратистов».

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Руководитель парламента сообщил, что сейчас началась крупномасштабная антитеррористическая операция, чтобы защитить гражданское население страны.

«Украинские граждане просят власть защитить их от терроризма и вооруженных преступников. Мы не можем оставить наших граждан один на один с вооруженными террористами, которые угрожают их жизни и здоровью и пытаются разорвать страну на куски», - сказал он.

Вместе с тем Турчинов отметил, что власть принимает меры, «которые должны стабилизировать ситуацию в регионе».

В частности, речь идет о реформировании законодательства в части децентрализации власти.

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«Речь идет о существенном расширении полномочий территориальных общин, формировании исполнительных органов власти местными советами, расширении материальной и финансовой самостоятельности регионов», - отметил руководитель парламента.

По словам Турчинова, власть готова сотрудничать с представителями общественности во всех регионах Украины для того, чтобы со всеми наладить конструктивный диалог, «но терроризму и российской агрессии мы будем противостоять».

Кроме того, чтобы мировое сообщество подтвердило правомерность действий украинских правоохранителей и военных в ходе антитеррористической операции, Турчинов предложил Пан Ги Муну провести совместную операцию с миротворческими силами ООН.

«Мы не возражаем, и приветствуем, если с вашей помощью будет проведена совместная антитеррористическая операция на востоке. Тогда специалисты и наблюдатели сами смогут подтвердить легитимность и правомерность наших действий», - отметил он.

В свою очередь, Пан Ги Мун заметил, что власть предприняла те шаги, «которые были необходимы для урегулирования ситуации в Украине в целом и на востоке и юге в частности».

«Хочу выразить свою полную поддержку как вам лично, так и народу Украины. Вы можете полностью рассчитывать на ООН как на партнера. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ситуация как можно скорее разрешилась мирным путем», - подытожил Генеральный секретарь ООН.