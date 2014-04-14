Юристы выступили против силового решения кризиса в восточных областях

Об этом говорится в заявлении Союза юристов Украины "О необходимости прекращения дальнейшей эскалации противостояния и налаживания мирного диалога в Украине".

Союз юристов Украины призывает органы власти, политических и общественных деятелей, участников акций воздержаться от любых насильственных действий.

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"В украинском обществе и мире растет тревога в связи с эскалацией общественного противостоянием в юго-восточных регионах Украины. До этого времени не начато действенного открытого диалога власти с участниками и организаторами протестных акций, что только радикализирует их действия, угрожая перерастанием протестов в открытое вооруженное противостояние. К сожалению, в нашей стране вновь гибнут люди", - говорится в заявлении.

"Так же, как и во времена активной фазы Евромайдана в городе Киеве, мы снова призываем решать все проблемные вопросы исключительно в правовом поле, и только мирным путем. Надо немедленно начинать открытый диалог, отстранив от участия в нем экстремистов, действия которых провоцируют разжигание братоубийственной войны на Украинской земле", - подчеркивают юристы.

По их мнению, публично высказанная позиция И.о Президента Украины Турчинова о возможности проведения референдума одновременно с президентскими выборами в Украине может стать основой для такого диалога.

"Надо как можно быстрее найти общую позицию политических сил и граждан Украины, как единого источника власти, относительно Конституционной реформы. Ко всем участникам общественного противостояния должны быть зеркально применены те законодательные акты, которые гарантировали амнистию евромайдановцам", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 17 апреля в Женеве должна состояться встреча представителей России, США, Украины и Евросоюза, хотя окончательный формат этой встречи до сих пор не утвержден.

13 апреля Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что четырехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса будет сорвана, если в отношении жителей юго-востока Украины будет применена сила.

В свою очередь Керри предупредил руководителя МИД России, что на РФ ждут новые санкции, если она не предпримет шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины.

Справка УНИАН. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать на востоке страны, где сепаратисты захватили ряд госучреждений антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.