ЮНЕСКО и впредь будет считать Крым территорией Украины

За резолюцию, которая выражает глубокую обеспокоенность по поводу милитаризации полуострова, проголосовали 28 из 58 стран, которые в ней сейчас представлены, cообщает ТСН.

Отметив, что российские вооруженные силы угрожают равному доступу граждан к образованию и свободе высказываний, организация проголосовала за мониторинг за ситуацией в целом и за судьбой культурного наследия в частности.

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Министерство иностранных дел России немедленно заявило, что любое наблюдение за Крымом теперь возможно только после согласования с РФ.

Россию, которая голосовала против резолюции, на этот раз поддержали лишь Китай, Бразилия и Куба. Другие вообще не голосовали или воздержались.