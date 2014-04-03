Украина готова сотрудничать с НАТО для модернизации системы обороны - Яценюк
Премьер-министр Арсений Яценюк также заявил, что если Россия введет войска, Украина будет защищаться "всеми доступными средствами", в том числе военными.
Об этом он сказал в интервью программе Hard Talk, которая выходит на ВВС.
"Если Россия начнет войну, мы будем защищать свою страну", - сказал премьер.Читайте такжеНАТО не рассматривает присоединение Украины - МИД Польши
"Приказ является очень четким: если Россия перейдет границу и начнет военную агрессию, Украина будет оказывать сопротивление, и ответит тем же. Мы будем защищать свою страну всеми доступными средствами", - отметил Яценюк.
По словам премьера, Украина готова сотрудничать с НАТО, чтобы модернизировать свою систему обороны. "И мы уже имеем ряд совместных учений с нашими партнерами из НАТО", - добавил он.Читайте такжеУкраина не просит членство в НАТО, а изучает варианты коллективной обороны - Дещица
На вопрос о том, что президент РФ Владимир Путин может воспринять заявления о членстве Украины в НАТО как сигнал эскалации, и ввести войска, Яценюк ответил: "Наш сигнал очень четкий: перспектива членства – не в поле зрения. Речь идет о сотрудничестве, технической поддержке Украины, чтобы модернизировать армию".
"Недопустимо, чтобы Россия вмешивалась в нашу внутреннюю политику", - добавил он.