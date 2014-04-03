Россия толкает Украину в НАТО - и.о. президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live», отвечая на вопрос, есть ли сейчас актуальным для Украины вопрос НАТО.

«Россия очень боится, чтобы Украина вступила в НАТО. Это для них одна из фобий. В то же время, именно Российская Федерация своей агрессией, своими действиями, своими войсками, которые постоянно находятся на границах с нашей страной, настойчиво толкает Украину в НАТО», - сказал спикер.

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Так, по его словам, если Россия «будет продолжать работать в том же направлении» , то он «не исключает, что это произойдет».

«Именно благодаря агрессии России количество людей, которые поддерживают то, чтобы Украина вступила в НАТО для того, чтобы иметь защиту своих границ путем коллективной, скажем, объединение усилий уже не одной страны, а мощных стран, как это происходит в этом блоке (в НАТО - УНИАН), - это толкает людей поддержать такой выбор Украины”, - сказал Турчинов.