СБУ задержала росиян, которые хотели взять в заложники кандидата в президенты

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

По данным пресс-центра, во время проведения осмотра в автомобиле, который принадлежит одному из задержанных, была обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, металлический цилиндрический предмет с прикрепленным проводом (вероятно – детонатором), 16 патронов для ПМ, а также тетрадь, в которой велся учет автомобилей, которыми пользуется кандидат в президенты, график его передвижения.Читайте такжеСБУ задержала шпиона из приднестровского КГБ

Кроме того, обнаружен планшет с фотографиями этого политика, депутатов Львовского областного совета, одного из бывших народных депутатов Украины, фотоизображениям домов, принадлежащих указанным лицам, и схемами подъездов к ним.

Оба злоумышленника задержаны СБУ.

На данное время прокуратурой Львовской области решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.