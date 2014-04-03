СБУ задержала росиян, которые хотели взять в заложники кандидата в президенты

15:03, 03 апреля 2014
Политика
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Служба безопасности Украины задержала на территории Львовской области двух граждан РФ, 1987 и 1986 годов рождения, которые намеревались захватить в заложники нескольких граждан Украины, один из которых является кандидатом в президенты Украины.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

По данным пресс-центра, во время проведения осмотра в автомобиле, который принадлежит одному из задержанных, была обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, металлический цилиндрический предмет с прикрепленным проводом (вероятно – детонатором), 16 патронов для ПМ, а также тетрадь, в которой велся учет автомобилей, которыми пользуется кандидат в президенты, график его передвижения.Читайте такжеСБУ задержала шпиона из приднестровского КГБ

Кроме того, обнаружен планшет с фотографиями этого политика, депутатов Львовского областного совета, одного из бывших народных депутатов Украины, фотоизображениям домов, принадлежащих указанным лицам, и схемами подъездов к ним.

Оба злоумышленника задержаны СБУ.

На данное время прокуратурой Львовской области решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

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