Прокуратура расследует злоупотребления чиновников Днепропетровской ОГА на выборах в ВР в 2012 году

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Установлено, что указанные лица в течение октября 2012 года, во время подготовки и проведения выборов в Верховную Раду Украины, используя свое служебное положение, под угрозой последующего незаконного освобождения от занимаемых должностей, принуждали руководителей медицинских учреждений и заведений Днепропетровской области, где были расположены избирательные участки, обеспечить любым образом получение значительного процента голосов избирателей, необходимого для победы кандидатов от «Партии регионов», - говорится в сообщении прокуратуры.

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После выборов, при вмешательстве служебных лиц ОГА, несколько руководителей медицинских заведений, которые «не выполнили задание по полученным голосам избирателей», были незаконно освобождены от занимаемых должностей.

Ход досудебного расследования по уголовному производству по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) находится на личном контроле прокурора Днепропетровской области.

Как сообщил на брифинге 24 марта заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов, одним из фигурантов указанного производства является начальник управления здравоохранения Днепропетровской ОГА.