Днепропетровская ОГА помогла зенитно-ракетной бригаде Севастополя

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

"Делаем, все что можем. Помогли ракетному дивизиону в Севастополе", - написал он.

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Также Филатов опубликовал видео поездки в Севастополь, на котором украинские военные рассказали о ситуации в Крыму и о нуждах дивизиона.

Руководство Днепропетровской ОГА доставило зенитно-ракетной бригаде Севастополя мешки с песком, фонари и бинокли.