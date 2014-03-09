Днепропетровская ОГА помогла зенитно-ракетной бригаде Севастополя
22:15, 09 марта 2014Политика
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Руководство Днепропетровской облгосадминистрации оказало помощь зенитно-ракетной бригаде Севастополя.
Севастопольскому дивизиону привезли бинокли / REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.
"Делаем, все что можем. Помогли ракетному дивизиону в Севастополе", - написал он.
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Также Филатов опубликовал видео поездки в Севастополь, на котором украинские военные рассказали о ситуации в Крыму и о нуждах дивизиона.
Руководство Днепропетровской ОГА доставило зенитно-ракетной бригаде Севастополя мешки с песком, фонари и бинокли.
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