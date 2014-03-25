В Донецкой области в марте открыто 16 дел по фактам преступлений, совершенных во время митингов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В частности, открыты уголовные производства по фактам захвата административных зданий, массовых беспорядков и хулиганства. Также, по инициативе органов прокуратуры, было открыто уголовное дело по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Кроме того, ненадлежащие действия милиции в дни противостояния является предметом для детального расследования - 14 марта 2014 года по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины) было открыто уголовное производство. Читайте такжеОпубликовано видео, как сепаратисты блокируют движение украинских военных под Донецком

По словам прокурора Донецкой области Николая Франтовского, «органы милиции сейчас постоянно находятся под давлением и пристальным вниманием общественности. Возможно, именно поэтому они не в полной мере выполняют свои обязанности».

«Милиция должна доказать свою эффективность и способность защитить граждан, поэтому впереди еще много кадровых решений. Прокуратура даст жесткую и принципиальную оценку всем участникам событий, которые грубо нарушали действующее законодательство и дестабилизировали ситуацию в регионе», - сказал Франтовский. Читайте такжеПо вчерашним событиям в Донецке задержаны уже шестеро - Аваков

Он также отметил, что сейчас продолжаются проверки правомерности действий органов местного самоуправления, которые предоставили разрешение на проведение 13 марта акций в центре Донецка организациям с разной политической позицией на одной территории, когда после столкновения было убито 22-летнего жителя Донецка.