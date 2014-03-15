В Донецке похоронили "свободовца", зарезанного в ночной бойне 14 марта

Как передает корреспондент УНИАН, на гражданскую панихиду пришло более 300 человек, очень многие люди не были лично знакомы с Дмитрием, но были в день гибели на площади им. Ленина среди участников акции за единство Украины. Люди заходили в зал для траурных церемоний с цветами и национальными флагами.

При захоронении на кладбище собравшиеся несколько раз спели гимн Украины и скандировали: «Герої не вмирають!». Было сказано много теплых слов о Дмитрие, который был единственным сыном у своих родителей, четыре предыдущих года был донецким студентом, а на 5 курс поступил в магистратуру Львовского национального университета, где и обучался. Только 5 марта он отметил свой 22-й День рождения. При погребении Дмитрия накрыли флагом Украины и похоронили, как героя.

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Дмитрий проживал в Донецке в Ворошиловском районе и по неофициальным источникам известно, что расходы на организацию его похорон взял Ворошиловский райисполком Донецка, а также народный депутат, которая избиралась по этому округу, Татьяна Бахтеева.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Донецке митинг сторонников за единую Украину, который проходил вечером на площади им. Ленина, завершился нападением на их агрессивно настроенных пророссийских активистов. В результате столкновений, согласно официальным данным, один человек погиб, 28 - обратились за помощью к медикам. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании четырех организаторов массовой драки в Донецке.

Прокуратура Донецкой области проводит проверку действий или бездействия работников правоохранительных органов, которые должны были обеспечивать общественный порядок во время проведения мирных акций 13 марта в Донецке. Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).