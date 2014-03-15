В Донецке похоронили "свободовца", зарезанного в ночной бойне 14 марта
В Донецке сегодня похоронили 22-летнего активиста областной парторганизации ВО «Свобода» Дмитрия Чернявского, погибшего на митинге 13 марта от ножевого ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, на гражданскую панихиду пришло более 300 человек, очень многие люди не были лично знакомы с Дмитрием, но были в день гибели на площади им. Ленина среди участников акции за единство Украины. Люди заходили в зал для траурных церемоний с цветами и национальными флагами.
При захоронении на кладбище собравшиеся несколько раз спели гимн Украины и скандировали: «Герої не вмирають!». Было сказано много теплых слов о Дмитрие, который был единственным сыном у своих родителей, четыре предыдущих года был донецким студентом, а на 5 курс поступил в магистратуру Львовского национального университета, где и обучался. Только 5 марта он отметил свой 22-й День рождения. При погребении Дмитрия накрыли флагом Украины и похоронили, как героя.
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Дмитрий проживал в Донецке в Ворошиловском районе и по неофициальным источникам известно, что расходы на организацию его похорон взял Ворошиловский райисполком Донецка, а также народный депутат, которая избиралась по этому округу, Татьяна Бахтеева.
Как сообщал УНИАН, 13 марта в Донецке митинг сторонников за единую Украину, который проходил вечером на площади им. Ленина, завершился нападением на их агрессивно настроенных пророссийских активистов. В результате столкновений, согласно официальным данным, один человек погиб, 28 - обратились за помощью к медикам. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании четырех организаторов массовой драки в Донецке.
Прокуратура Донецкой области проводит проверку действий или бездействия работников правоохранительных органов, которые должны были обеспечивать общественный порядок во время проведения мирных акций 13 марта в Донецке. Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).