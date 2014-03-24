Журналисты проводят расследование об истинных причинах отключения электроэнергии в Крыму

Сейчас журналисты Телевизионной службы новостей (ТСН) официально обратились к министру энергетики Юрию Продану с вопросом о том, кто лично давал ему приказ об отключении электроэнергии на полуострове, и кто вообще имеет полномочия отдать такой приказ. Также корреспонденты спрашивают у чиновника: существовало ли решение Кабинета министров по этому поводу? Понимали ли украинские чиновники, которые могли быть приобщены к такому решению, все последствия от его принятия, и в какое положение были поставлены граждане Украины, которые проживают в Крыму?

То, что история с отключением электроэнергии в Крыму могла быть спланированной акцией, свидетельствует и то, что секретарь СНБО Украины Андрей Парубий уклонился от прямого ответа на вопрос относительно причин такого отключения, но намекнул на возможную связь отключения электроэнергии в Крыму и операции по освобождению заложников на полуострове.

Читайте такжеКрым без света. Темиргалиев обвиняет Украину в сокращении поставок электроэнергии

Отвечая на вопрос, делает ли Украина что-то для того, чтобы освободить заложников в Крыму, и связанно ли с этим вчерашнее частичное отключение электроэнергии на полуострове, Парубий отметил: «Украина предпринимает и публичные и непубличные мероприятия для того, чтобы те наши граждане, которые находятся в заложниках - и военнослужащие, и гражданские, - чтобы мы смогли их вернуть».

ТСН обещает завтра вернуться к этой теме с собственным расследованием.