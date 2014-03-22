Татары не уйдут из Крыма - Джемилев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре сообщил экс-председатель меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Он отметил, что в соответствии с данными представителя Верховного комиссариата ООН по правам беженцев в Украине, с 9 по 17 марта на переходе через границу из Крыма в Херсонскую область было зарегистрировано около 1000 человек, и подавляющее большинство из них - крымские татары.

”Наблюдается то, что те крымские татары, которые переходят границу, - это преимущественно дети, женщины и люди преклонного возраста. Такая тенденция, что люди отправляют наименее защищенных своих родных, а мужчины там остаются. Такой тенденции, чтобы бежать из Крыма, нет. Я очень надеюсь, что этого не будет. Мы не для того полвека боролись за возвращение на свою родину, чтобы потом оттуда уйти”, - подчеркнул Джемилев.