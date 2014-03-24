Морскую госграницу Украины будут охранять севастопольские и одесские пограничники

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, с завтрашнего дня корабельно-катерный состав Севастопольского и Одесского морских отрядов выходит на охрану государственной границы, территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны Украины. В секторе уточнили, что утром 25 марта состоится первый выход «в таком новом формате».

«Особенность морской кампании заключается в том, что моряки-севастопольцы, которые 3 недели назад на своих кораблях и катерах передислоцировались из Балаклавы (Крым) в Одессу, будут охранять также новые для них морского участка границы. В связи с этим на одном из лучших кораблей Морской охраны «Павел Державин» (Одесского Морского отряда) будет действовать совместный экипаж. Это сделано для обмена опытом между экипажами и изучения определенных особенностей участка севастопольцами», - сообщили в секторе.

В секторе также добавили, что сейчас Керченский отряд морской охраны уже выполняет задачи по охране морской границы с нового места своей дислокации в Мариуполе.