Пограничники начали спецоперацию на границе с Приднестровьем

Об этом УНИАН сообщили в Отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«На приднестровском сегменте украинско-молдавской государственной границы началась еще одна специальная операция. Это связано с заявлениями МИД Украины и представителей некоторых государств в ООН относительно активности российских войск на территории Приднестровского региона и вербовки провокаторов для дестабилизации обстановки в Одесской области», - говорится в сообщении.

К проведению мероприятий дополнительно привлекаются резервы Госпогранслужбы совместно с военнослужащими ВСУ, а также выставляются дополнительные пограничные наряды и патрули и контрольные посты.

В целом, подчеркивается в сообщении, Госпогранслужба продолжает наращивать усилия по охране границы, ужесточается пограничный контроль и контроль над соблюдением правил пограничного режима.

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«Охрана государственной границы на всех участках осуществляется усиленно. На службе в море используются корабли и катера Морской охраны. Авиацией пограничного ведомства проводится мониторинг государственной границы. Совместно с сотрудниками МВД и СБУ на границе с Россией продолжается операция «Граница» по недопущению въезда в Украину лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях экстремистского характера», - отметили в пограничном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 7 марта директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что в Приднестровье вербуются наемники для дестабилизации ситуации в Одесской области.

“По имеющейся у нас информации, руководителями оперативной группы войск в Приднестровье проводится вербовка активистов и представителей казацких объединений, которых под видом местных жителей планируется направить в Одессу с целью дестабилизации обстановки в Одесской области”, - сказал Перебыйнис.