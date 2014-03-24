Кличко требует участия Кравчука и Кучмы в заседании СНБО относительно Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета Кличко отметил, что такое заседание должно состояться также с участием председателей фракций и групп, которые вошли в коалицию, военных специалистов и специалистов в сфере безопасности.

Также Кличко подчеркнул важность создания гуманитарного коридора для обеспечения выведения из Крыма людей.

“Механизмы этого мы должны обсудить на заседании СНБО”, - сказал депутат.

Он отметил, что необходимо помочь людям, в частности с жильем.

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По мнению Кличко, в Украине может произойти гуманитарная катастрофа, если не решить все необходимые вопросы, которые касаются переселенцев из Крыма.

“Мы требуем от правительства немедленно, на протяжении одних суток, представить план действий по обустройству жизни и быта тех, кто покинул полуостров. А также механизм взаимодействия с государством граждан Украины, которые на сегодняшний день не могут выехать из Крыма”, - сказал Кличко.

В свою очередь и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что власть уже начала решать вопрос, а соответствующее заседание СНБО уже состоялось.

Однако он не исключил возможности проведения заседания СНБО в расширенном составе, при необходимости, уже сегодня.