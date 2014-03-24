Около 80 морпехов из воинской части в Феодосии незаконно задержаны российскими оккупантами

"Из источников стало известно: по разным данным от 60 до 80 украинских морпехов вывезены с территории воинской части. Они задержаны. Находятся на территории феодосийского порта. Им угрожают возбуждением уголовных дел", - написал в Facebook глава Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

Он также сообщил, что источники опровергают информацию о том, что украинские морские пехотинцы первыми открыли огонь, чем вызвали штурм воинской части в Феодосии спецназом РФ.