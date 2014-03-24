Около 80 морпехов из воинской части в Феодосии незаконно задержаны российскими оккупантами
08:33, 24 марта 2014Политика
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От 60 до до 80 морских пехотинцев незаконно задержаны российскими оккупантами. Им угрожают возбуждением уголовных дел.
КПП батальона морской пехоты /Фото Facebook Селезнев
"Из источников стало известно: по разным данным от 60 до 80 украинских морпехов вывезены с территории воинской части. Они задержаны. Находятся на территории феодосийского порта. Им угрожают возбуждением уголовных дел", - написал в Facebook глава Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
Он также сообщил, что источники опровергают информацию о том, что украинские морские пехотинцы первыми открыли огонь, чем вызвали штурм воинской части в Феодосии спецназом РФ.
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