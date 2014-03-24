Российские оккупанты взяли штурмом батальон украинской морской пехоты в Феодосии

Начиная с 4.30 утра в районе расположения батальона морской пехоты в Феодосии были слышны выстрелы над частью кружил вертолет, а в 05.00, по сообщению источников, начался штурм части.

"Источники подтверждают работу пары вертолетов МИ-24 и пары МИ-8 некоторые источники утверждают что "работали" КПВТ с БТРов"", - написал в Facebook глава Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.Читайте такжеМорпехи Феодосии ставят условия россиянам и готовы стрелять

Периметр части оцеплен. дорога к части перекрыта 2 БТРами и двумя десятками солдат РФ. В здании казармы сильное задымление.

"С территории части вышло 3 УРАЛа. На борту украинские морпехи. Руки у них связаны", - сообщил Селезнев.