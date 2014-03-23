Российские оккупанты хотят "очистить" Крым от украинских войск до 25 марта - журналист

Российские войска, которые оккупировали Крым, получили команду "очистить" полуостров от украинских войск до 25 марта.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", российские оккупационные войска в Крыму получили команду из Москвы "очистить" полуостров от очагов сопротивления украинских войск до 25 марта", - сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter