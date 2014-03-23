В Совете Европы обещают помогать Украине всеми имеющимися инструментами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Донецке на встрече делегации ПАСЕ с руководством Донецкой области.

«Мы хотим помогать Украине с помощью всех инструментов, которые есть в распоряжении Совета Европы», - сказала Брассер.

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По ее словам, в январе на заседании ПАСЕ уже рассматривалась ситуация в Украине, а следующие слушания по Украине будут проведены уже в начале апреля.

Президент ПАСЕ отметила, что в Донецк делегация прибыла «для получения большей информации в регионах Украины», и членам делегации было «приятно было услышать, что в Донецкой области начаты реформы».

Высказав понимание того, что «народ нетерпелив, но для проведения реформ нужно время», Брассер подчеркнула: «Возможности нашей помощи заключаются в разных инструментах демократии и прав человека».