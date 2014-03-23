Глава МИД Германии увидел в Донецке большое желание единства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Донецке.

Штайнмайер рассказал, что рад был видеть Украину другой, не такой, какой она была в его предыдущий приезд в феврале.

«Я рад видеть, что Украина стала другой. Когда я четыре недели назад, 20 февраля, приехал, то в Киеве горели баррикады, в небо поднимался черный дым, а на улице лежало более 50 убитых. А сейчас совсем другую картину я увидел и в Киеве, и в Донецке» , - сказал министр.

Он напомнил, что на встрече с премьер-министром Украины Арсением Яценюком ознакомился с теми реформами, которые хочет провести новая украинская власть, что они касаются и административных преобразований, борьбы с коррупцией и многих других сфер.

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Он отметил, что «поэтому очень важно для нас было ознакомиться с настроениями на Востоке Украины, узнать о тех потребностях, которые существуют в этом регионе» .

Федеральный министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что после приезда в Донецк, встретившись, в частности, с руководством области, убедился, «что здесь существует большое желание сохранить Украину как единое государство».

«Я услышал, какие у вас есть пожелания в Донецке, я понял, что здесь нет никаких иллюзий относительно тех больших вызовов, которые стоят перед вами здесь. Но мое впечатление сложилось такое , что у вас есть достаточно мужества, надежды для воплощения ваших желаний, для преодоления этих вызовов», - сказал Штайнмайер.

По его словам, ему известно, что здесь нужна финансовая поддержка, помощь в модернизации в различных сферах и подчеркнул: «Я думаю, что в Германии и Польше, которую упоминали сегодня, есть для этого возможности».