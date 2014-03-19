Если ЕС и США введут экономические санкции, Россия найдет себе других партнеров - Песков
Россия переключится на других партнеров в случае возможных экономических санкций со стороны США и Евросоюза.
Об этом заявил во вторник в интервью британской телерадиокомпании Би-Би-Си пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Если один экономический партнер с одной стороны света накладывает санкции, мы обратим внимание на других партнеров в другой части мира. Мир не однополярен, мы сконцентрируемся на других экономических партнерах", - сказал Песков.
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По его словам, возможные экономические санкции США и ЕС в отношении России являются неприемлемыми, а РФ и далее намерена предлагать Евросоюзу экономическое сотрудничество.
"Мы хотим оставаться в хороших отношениях с ЕС и с США. Особенно с ЕС, поскольку Евросоюз — основной экономический, инвестиционный и торговый партнер Российской Федерации", - отметил Песков.
"Наша взаимная экономическая зависимость предполагает, что мы должны сохранять хорошие отношения", — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Он также выразил уверенность, что обсуждение глобальных экономических проблем без участия России не может быть полноценной дискуссией.