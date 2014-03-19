Гриценко требует немедленного освобождения всех захваченных в Крыму

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Анатолий Гриценко.

"Очень хорошо, что СВР оперативно освободила из плена в Крыму нашего офицера. Приняли безотлагательные меры, задействовали контакты, освободили. Молодцы! Такая мгновенная и действенная реакция крайне важна для наших военных в нынешней ситуации", - написал он.

"Теперь вопрос, не только к СВР, а прежде всего в СБУ, МВД, МО, МИД, ГПУ и других государственных структур Украины: сколько еще дней (недель, месяцев) будут содержать заложниками в том же Крыму 10 активистов Майдана и Автомайдана? Когда и каким образом государство их спасет? Хоть каких-нибудь мер государство собирается употреблять?", - спрашивает Гриценко.

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Гриценко сетует, "что государство почти неделю ничего не делает для освобождения 10 заложников, даже не поддерживает связь с членам их семей, не поинтересуется и не делится информацией".

"Конечно, активисты Майдана и Автомайдана не имеют звание полковника, ребята только старлеи запаса, тем не менее - они граждане и на Майдане стояли четыре месяца, чтобы это государство о гражданах заботилось, а когда государство своих солдат в Крыму покинула на произвол, то это они пошли на риск и вместо государства помогали военным? Теперь они государству не интересны? Не нужны?", - резюмировал Гриценко.