ГПУ готовится открыть дело по факту убийства в Крыму украинского военнослужащего

Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, в ходе штурма украинского фотограмметрического центра в Симферополе был убит украинский военнослужащий-прапорщик, который нес службу на территории парка части.

В связи с гибелью украинского военнослужащего, воинским частям Вооруженных сил Украины, дислоцированным в АР Крым, разрешено применять оружие.

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По данным Минобороны Украины, 18 марта во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Какурин С.В., который находился на наблюдательной башне автопарка части. Кроме того, выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун В.А. Еще один украинский военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками, арматурой и другими предметами.

Нападавшие были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных сил РФ без знаков отличия и вооружены автоматическим оружием и снайперской винтовкой.

Командира части полковника Андрея Андрюшина, который во время переговоров был захвачен, удерживают в отдельном помещении и силой заставляют перейти на сторону крымского народа.